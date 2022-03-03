В Якутске проходят выставки народных умельцев

В эти теплые мартовские дни Дом дружбы народов им. А. Е. Кулаковского приветливо распахнул свои двери для ценителей национального народного творчества. Предпраздничные дни украсят досуг горожан сразу две крупные межрегиональные выставки- ярмарки — «Народное искусство — национальное достояние» и «Якутия мастеровая». На мероприятия съехались представители из 33 улусов Якутии и 9 регионов Дальнего Востока и Сибири. Эти две выставки проходят в честь Дня народного мастера, который ознаменован в календаре 5 марта.

В фойе Дома дружбы очень оживленно и многолюдно. Витрины и стенды народных умельцев украшают национальные аксессуары, предметы быта в народном стиле. Чего там только нет – различные обереги, якутские ножи, чороны, женские национальные украшения из серебра и мельхиора, изделия из слоновой кости, литой бронзы, исторические книги, замысловатые якутские картины. Достаточно широко представлен национальный женский гардероб – это яркая, стилизованная женская одежда, элегантные мужские костюмы, все ручной работы. Организаторы постарались на славу, предоставив горожанам возможность насладиться старинным якутским бытом и окунуться в историческое прошлое тюркских северных народов, приобрести эксклюзивные товары народного промысла. Интересно, что там нигде не найдешь ценников – изделия в основном выставочные, а те, кто продают товар, предпочитают разговаривать с покупателями лично.

Внимание привлекает уголок с якутскими чоронами, они до того прекрасны, что пройти мимо этого эксклюзива, мы так и не смогли. И познакомились с народным умельцем, который назвался Василием. В разговоре мастер немногословен, но не скрывает радости пребывания на выставке:

— Я занимаюсь изготовлением чоронов, можно сказать, с юности. Сначала это было моим хобби, сейчас, когда вышел на заслуженный отдых, это основное мое ремесло. Принимаю участие и на народном празднике «Ысыах».

К нашему диалогу присоединяется второй народный умелец – Мичил БУРЦЕВ. Он тоже изготавливает чороны.

— У меня сегодня чоронов своих нет, показывать мои работы не могу при всем желании – смеется мужчина. – Все мои работы были проданы еще вчера! Ничего не осталось. Сам я народный мастер, художник, творческий человек. Сегодня пришел поддержать своего коллегу и еще раз полюбоваться работами народных умельцев. Выставка очень понравилась, здесь собрались настоящие таланты, истинные мастера своего дела. Их труд уникален! Я восхищен!

Что ж, нам остается согласиться со словами Мичила и пожелать всем народным умельцам творческих успехов!

Выставки проходят в Доме дружбы народов им. А.Е Кулаковского до 6 марта.