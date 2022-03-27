В Якутске проходят соревнования отцов и сыновей «А5а курэ5э» — 2022

27 марта на озере Сайсары проводятся V городские соревнования отцов и сыновей «А5а курэ5э» – 2022, приуроченные к 100-летию образования ЯАССР, 390-летию города Якутска и Году матери в Республике Саха (Якутия).

Отцы и сыновья из округов и пригородов Якутска борются за звание абсолютного победителя и обладание традиционным кубком. Свои команды представили Автодорожный, Губинский, Октябрьский, Промышленный, Сайсарский, Строительный, Центральный округа, микрорайон Марха, села Маган, Пригородный, Табага и Хатассы, Тулагино-Кильдямский наслег.

Этапы соревнований: творческая визитка с историей семьи, оттёска бревна, заготовка дров, прорубание проруби, залезание на столб.

На торжественной церемонии открытия юбилейных соревнований «А5а курэ5э — 2022» участников поприветствовал и пожелал им удачи глава города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ.

«Семья – это одна из главных составляющих в жизни любого человека. Семья играет важную роль в становлении человека как личности. Поэтому главный смысл этих соревнований кроется в укреплении семейных ценностей и сплочении отцов и сыновей. Сегодня мы будем наблюдать как отцы и сыновья будут идти к общей цели — к победе», — сказал Евгений Григорьев. Он подчеркнул, что победитель городских соревнований будет представлять честь города Якутска в республиканских соревнованиях «А5а курэ5э».

Председатель Общественной организации «Совет отцов города Якутска» Егор ПОПОВ поблагодарил руководителей округов и пригородов за подготовку команд.

«Если в предыдущие годы победители получали призы от партнеров и спонсоров, в этом году призы предоставила Окружная администрация города при поддержке главы Якутска Евгения Григорьева. Победители получат 50 тысяч рублей, приз за 2 место – 30 тысяч, за 3 место – 20 тысяч рублей», — подчеркнул Егор Попов. Совет отцов города Якутска совместно с Управлением общественных связей и молодежной политики Окружной администрации г. Якутска выступили организаторами городских соревнований «А5а курэ5э — 2022».

Глава города Якутска Евгений Григорьев наградил специальным призом самого старшего участника городских соревнований «А5а курэ5э» — 2022 Александра НОЕВА из Промышленного округа.

Отметим, заготовленные в ходе соревнования дрова будут переданы малоимущем семьям.

С каждым годом соревнования «А5а курэ5э» становятся всё более популярными в республике. Основной целью соревнований являются повышение статуса и роли отца в обществе, пропаганда здорового образа жизни через сохранение семейных, национальных, спортивных традиций.