В Якутске проходят «противоэпидемические» учения

Об этом сообщила Елена Борисова, министр здравоохранения РС(Я), комментируя текущую ситуацию по гриппу и ОРВИ, также по возможному распространению коронавируса в нашем регионе.

“Сегодня у нас проводятся совместные учения по противоэпидемическим мероприятиям. С утра проведено теоретическое обучение, после обеда будем отрабатывать практические навыки. Будем ездить по городу шумно, с выносом всех средств. Прошу граждан отнестись к этому с пониманием. Учения проводятся в плановом режиме», — сказала министр.

За последние сутки по Якутии обратившихся за медицинской помощью с признаками ОРВИ граждан, прибывших из стран Азии, не было. За весь период контроля за коронавирусом в медучреждения республики обратилось 22 человека. По словам Елены Борисовой, сегодня ожидаются результаты анализов 9 человек, которые находятся под стационарным наблюдением.

Сезонным гриппом по Якутии заболело почти 14 тысяч человек, большинство из них дети от 3 до 6 лет.