В Якутске проходят II межрегиональные юношеские научные чтения

Сегодня, 2 апреля, состоялось торжественное открытие секций «Информационные и мультимедийные технологии «IT-вселенная» и «Дистанционное зондирование земли» II открытых межрегиональных юношеских научных чтений имени Сергея Павловича Королева. Участников поприветствовал Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

«Мы восхищаемся настоящими героями, покорителями космоса, которые прославили наше Отечество. Навсегда, навеки в мировой истории золотыми буквами прописаны гениальные решения, самоотверженность, патриотичность Сергея Павловича и, конечно же, других советских конструкторов, инженеров, рабочих, совершивших великие открытия для всего человечества. Также будем вспоминать полет первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина и первой женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой, первый выход в открытый космос Алексея Архиповича Леонова, выдающиеся свершения многих других наших первопроходцев», — сказал Альберт Семенов.

Он отметил, что космические победы достигались благодаря целеустремленности, порыву и настоящей любви к своей Родине, к своему народу. «Работая не жалея своих сил, жертвуя своим здоровьем, временем, они открыли для всех жителей нашей Планеты, казалось бы, невозможное — космическое пространство. И сегодня, видя горящие глаза ребят от любопытства и возможности открытия новых знаний, хочется пожелать им сохранения этого огня, чтобы пламя знаний, открытий сопровождала их на всю жизнь, даруя им новые, маленькие, большие Победы!» — добавил Председатель Якутской городской Думы.

Очный этап II открытых межрегиональных юношеских научных чтений им. С.П. Королева проходит в Якутске с 1 по 4 апреля. В очном этапе чтений принимают участие более 200 обучающихся образовательных учреждений основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет, студенты ПОО и ВУЗов, прошедших отбор по итогам первого этапа.

Чтения направлены на выявление и поддержку талантливой молодежи, призваны способствовать популяризации истории отечественной космонавтики, гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.