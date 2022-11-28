В Якутске проходят Дни монгольского кино

26 ноября в ДДН им. Кулаковского стартовали Дни монгольского кино. Участие в открытии принял министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий КУПРИЯНОВ. Дни монгольского кино продлятся по 30 ноября.

Как отметил министр, проведение таких событий способствует взаимной культурной интеграции Монголии и Якутии.

— Хочу поблагодарить всех зрителей, пришедших сегодня на показ. Не так давно в Монголии также прошли показы двух якутских фильмов. Зрители более чем тепло приняли тот факт, что якутское кино теперь заговорило на монгольском языке. Благодаря усилиям директора «Сахафильма» Сарданы САВВИНОЙ на монгольский перевели фильм «Надо мной солнце не садится». Мы познакомились с киносообществом Монголии, наши коллеги готовы к сотрудничеству, чтобы наши якутский фильмы выходили в прокат там, а монгольское кино пришло в Якутию, — отметил Юрий Куприянов.

Программа Дней монгольского кино будет включать в себя показ нескольких картин. Так, 26 ноября состоялся показ мелодрамы «Кочуем к вам» 1984 г., режиссера Б. Балжинням, а 27 ноября – фильма «ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ ОДНОЙ РУКИ» 1982 г.

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28 ноября в 12.00 в большом зале ДДН Кулаковского состоится встреча заслуженного деятеля искусств Монголии, актрисы театра и кино Долгосурэн Дорж и заслуженного актера Монголии, известного актера театра и кино Эрдэнэтогтох Гуррагчаа со зрителями. Начало в 12.00. А в 12.30 – показ художественного фильма «Тень» 1986 г., реж. Б. Балжинням.

29 ноября в 15.00 в ДДН Кулаковского (каб. 225, 2 этаж) состоится Круглый стол, посвященный 80-летию кинорежиссера Б.Балжинням, а в 16.30 в Большом зале ДДН Показ художественного фильма «Пять пальцев одной руки».

30 ноября в 17.00 состоится показ картины «Тень» 1986 г., режиссер Б. Балжинням.