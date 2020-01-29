В Якутске проходит выставка рисунков «Освенцим»

В рамках мероприятий, посвященных международному Дню памяти жертв Холокоста в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского (галерея «Симэх», 3 этаж) с 27 января работает выставка рисунков художника-солдата Зиновия Толкачева, участника освобождения в 1945 г. концлагеря Освенцим. Зарисовки выполнены на территории лагеря с натуры по факту.

Просим жителей и гостей Якутска посетить выставку. Вход свободный. Выставку подготовил Телье-Иванов С.В.

Из статьи «Свидетель обвинения» поэта Леонида Первомайского:

«В январе 1945 года войска Советской Армии, освобождая польскую территорию, освободили город Освенцим и ликвидировали освенцимский лагерь смерти, организованный гитлеровцами сразу же после захвата Польши… Среди бойцов был талантливый украинский художник Зиновий Толкачев. Он пришел на войну с опытом профессора Киевского художественного института… Набросанные карандашом на бланках освенцимского лагеря, рисунки этого альбома составляют единое целое с альбомами «Майданек» и «Цветы Освенцима», изданными в Народной Польше в 1945-1946 годах после того, как состоялись выставки произведений Зиновия Толкачева в Варшаве, Кракове, Лодзи и других польских городах. То, что рисовал с натуры и реконструировал своим творческим воображением Зиновий Толкачев, стало поразительной силы отличительным художественным документом периода гитлеровского господства в униженной и растерзанной Европе. Эти рисунки не на идиллической почве выросли, и не в этом их значение. Жестокая правда фашистского планового людоедства потрясла душу художника, и он с беспощадным реализмом отобразил все в зримых образах».