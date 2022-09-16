16.09.2022
18:22
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Якутск

В Якутске проходит спортивная регата

На пляже 202 мкр сегодня проходит спортивная регата, сообщает тгк Эхо столицы. Видео и фото @yakutsk_vecherniy

Фото: тгк Эхо столицы, Якутск Вечерний
Источник: тгк Эхо столицы

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