В Якутске проходит симпозиум по проблемам прочности и ресурса в условиях низких температур

В Федеральном исследовательском центре «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» в эти дни проходит X Евразийский симпозиум по проблемам прочности и ресурса в условиях климатически низких температур, организованный Институтом физико-технических проблем Севера имени В.П. Ларионова СО РАН.

13 сентября состоялось пленарное заседание симпозиума. В своем приветственном слове генеральный директор ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев отметил, что первый симпозиум по проблемам прочности и ресурса в условиях климатически низких температур был инициирован академиком Владимиром Петровичем Ларионовым 20 лет назад, и что тематика симпозиума и сегодня является очень актуальной. «Сейчас очень важно обеспечить технологический суверенитет нашей страны и крайне важно поддерживать технологические разработки отечественных производителей, работающих над импортозамещением. Причем в разработке новых технологий и материалов участвуют научные школы Российской академии наук, со многими из которых мы тесно сотрудничаем», — подчеркнул Михаил Лебедев. Михаил Петрович также заострил внимание участников заседания на том, что большую поддержку институтам Якутского научного центра, которые работают над созданием новых материалов, оказывают производственные партнеры — крупные предприятия, ведущие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия).

Директор ИФТПС СО РАН, доктор технических наук Валерий Лепов представил направления, над которыми работает коллектив института, ознакомил с основными разработками и выступил с докладом о механике разрушения и кинетике накопления повреждений в материалах и конструкциях в экстремальных условиях эксплуатации.

Директор Института проблем нефти и газа СО РАН, доктор технических наук Марина Соколова в своем докладе представила рецептурно-технологические аспекты при создании морозостойких полимерных композиционных материалов для техники Севера. «Институт проблем нефти и газа разрабатывает полимерные материалы для экстремальных климатических условий Севера. При создании новых материалов — мы используем рецептурный и технологический подходы, то есть работаем над составом и используем различные технологий активационного воздействия на полимеры и ингредиенты, чтобы получить композиционные материалы с заданными свойствами», — рассказала Марина Дмитриевна. Она объяснила, что при создании новых материалов ученые-технологи института используют морозостойкие термопласты — сверхвысокомолекулярный полиэтилен и политетрафторэтилен, более известный как тефлон. «Это машиностроительные перспективные материалы с очень хорошей морозостойкостью, но некоторые их свойства нужно улучшать и именно этим мы и занимаемся. Большие проблемы при эксплуатации в наших условиях возникают с резинами. Все водители знают, что зимой поломки в автомобилях в основном происходят из-за выхода из строя резинотехнических изделий. В нынешних условиях и в свете активного освоения Арктики, на передний план выходит импортозамещение полимеров, ингредиентов. Наш институт достаточно быстро реагирует на появление на рынке новых материалов и разработок. Стараемся их использовать для создания морозостойких полимерных композитов. К сожалению, сверхвысокомолекулярный полиэтилен и эпихлоргидриновые каучуки в России практически не выпускаются. Но для освоения Арктики их производство обязательно нужно наладить», — подчеркнула директор ИПНГ СО РАН Марина Соколова.

Заместитель генерального директора ЯНЦ СО РАН, доктор технических наук Николай Голиков представил участникам заседания доклад об особенностях исследования остаточных напряжений, структуры и свойств сварных соединений при сварке на холоде. «При сварке в условиях отрицательных температур происходит резкое охлаждение металла и это может привести к образованию хрупких трещин, к разъединению сварного соединения. Поэтому сварщики используют различные методы для повышения качества сварки в зимний период. Сейчас внедряются новые высокопрочные стали, меняются сварочные материалы, появляется новое сварочное оборудование и всё это необходимо проверять в условиях отрицательных температур. Мы должны знать методы послесварочной обработки, чтобы достичь лучшего качества сварного соединения. Проверка качества сварных соединений очень востребована, предприятия заказывают такую услугу, и мы проверяем сварные соединения в аккредитованной лаборатории нашего Центра коллективного пользования», — рассказал Николай Голиков.



Также с докладом выступил начальник лаборатории научно-методического и нормативного обеспечения проектирования газопроводов ООО «Газпром ВНИИГАЗ», доктор технических наук Олег Трифонов. Он представил методологические основы расчетного прогнозирования и классификации по степени опасности участков магистральных газопроводов в зонах развития инженерно-геокриологических процессов.

Ведущий научный сотрудник Бийского Технологического Института филиала Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова, доктор технических наук Роман Голых выступил с докладом «Ультразвук для решения физико-технических проблем в условиях экстремально низких температур: моделирование, эксперимент, приложения».

В эти дни состоятся круглые столы, заседания по секциям, пройдет обмен мнениями, ученые обсудят со своими коллегами из разных городов России результаты своих исследований, наметят дальнейшие пути сотрудничества.