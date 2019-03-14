В Якутске проходит семинар по подготовке к паводку

В целях подготовки к весеннему паводку 2019 г. с 14 по 15 марта специалистами ГКУ РС(Я) «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий паводка и организации восстановительных работ в РС(Я)» проводится обучающий семинар. В работе семинаре принимают участие представители муниципальных образований, главы поселений, а также сотрудники предприятий и организаций, ответственные за ГО и ЧС.

Первый заместитель председателя Правительства РС(Я) Алексей Колодезников в своей приветственной речи выразил надежду в том, что в этом семинаре участники получат дополнительные знания и навыки, которые пригодятся в паводковый период.

Алексей Засимович также подчеркнул об акцентировании внимания по формированию документаций на получение компенсаций.

В своем выступлении министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев отметил, что от качества работы муниципалитетов будет зависеть оказание своевременной материальной помощи, а также проведение аварийно-восстановительных работ в наслегах.

В двухдневном семинаре особое внимание будет уделено оформлению и подготовке первичных документов, обосновывающих ущерб, нанесенных весенне-летними паводками. Кроме того, в повестке семинара заявлены выступления по разъяснению методики страхования частной и муниципальной собственности, условия предоставления страховых выплат. Участниками семинара будут обсуждены вопросы организации и проведения первоочередных аварийно-спасательных мероприятий при чрезвычайных ситуациях и даны рекомендации по организации превентивных мероприятий.