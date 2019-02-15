В Якутске проходит семинар для драматургов и сценаристов

В Якутске в рамках Года театра с 15 по 20 февраля состоится семинар-обучение драматургов. Делиться опытом с якутскими авторами будет российский драматург, сценарист и педагог Вячеслав Дурненков, сообщает ЯСИА.

Семинар начнётся с двух общих лекций о роли драматурга в театре, о состоянии сегодняшнего театра, существующих направлениях, задачах современной драматургии. Как рассказала ЯСИА член Союза театральных деятелей республики, театровед Надежда Осипова, участие в шестидневном интенсиве примут порядка 20 авторов из народных театров, научные работники, режиссёры-сценаристы, начинающие драматурги, студенты-переводчики из СВФУ, журналисты и просто желающие попробовать себя в этом деле. Задача – получить готовые пьесы и идеи к ним. Именно над этим и будет работать Вячеслав Дурненков.

«Сначала будет двухдневный теоретический курс. Но я сам не теоретик, я практик. У меня нет специализированного образования, я историк, но вот уже более 15 лет я преподаю драматургию и взрослым, и детям. После лекций у нас будет практическая часть – работа над замыслом, и в финале мы должны найти интересные идеи будущих пьес. Заканчивать свои работы участники семинара будут самостоятельно, а затем присылать мне», — рассказал драматург.

Свои произведения слушатели семинара будут писать на русском языке, чтобы Дурненков мог их оценить, а затем работы будут переведены на якутский, чтобы Сахатеатр получил новые пьесы для возможной работы. Это первый опыт сотрудничества Вячеслава Дурненкова с Сахатеатром, но, по признанию автора, для него это как «возвращение домой», поскольку в детстве он учился в поселке Синегорье в Алданском районе.

Во время визита в Якутию Дурненков также планирует посетить некоторые спектакли Сахатеатра и ознакомиться с местной драматургией.

Семинар Вячеслава Дурненкова даёт своего рода старт череде подобных мероприятий, которые пройдут в течение всего года театра. Так, во второй половине этого года Минкультуры Якутии планирует провести конкурс драматургов. Как рассказал ЯСИА замминистра Владислав Лёвочкин, это будет полноценный форум народных театров, с семинарскими занятиями по всем направлениям.