В Якутске проходит первый форум соотечественников-якутян

Перспективы международного сотрудничества обсудили в Якутии

В музейном комплексе «Россия – моя история» на пленарном заседании I Форума соотечественников-якутян «Народная дипломатия – мост дружбы и сотрудничества» состоялось обсуждение принципов взаимодействия между властью, обществом и бизнесом в обеспечении межрегионального и международного сотрудничества. Участников мероприятия приветствовал глава Якутии Айсен Николаев.

«Я уверен, что историческая дата республики должна стать объединяющим началом для всех, кто считает Якутию родной. Укрепляя связь с соотечественниками, мы сможем шире продвигать знания о республике, о наших ценностях. Нам важно с участием якутян, которые живут за рубежом, но не теряют связи с родиной, налаживать культурные, научные, образовательные контакты. Важно идти навстречу соотечественникам, готовым делиться своим успешным опытом, передовыми компетенциями и технологиями», — сказал руководитель региона.



По словам главы Якутии, I Форум соотечественников становится площадкой для обсуждения конкретных проектов.

Как отметил Айсен Николаев, есть множество направлений, проектов, в развитии которых большое значение имеет культурная дипломатия. В частности, проект «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики» по созданию мультикультурного интернет-портала, маркет–плейс товаров под единым брендом «Сделано в Якутии», туристические маршруты.

«Очень важно, что итогом Форума станут конкретные предложения и идеи, которые сделают нашу общую работу более продуктивной. Безусловно, республика будет оказывать поддержку национально – культурным объединениям, направленным на консолидацию якутян за рубежом, поддерживать проекты по продвижению достижений культуры Якутии в мире», – подчеркнул глава.



В форуме участвуют порядка 120 человек, из них 57 соотечественников из 17 зарубежных стран и 8 регионов России. Также в форуме принимают участие руководство Ассамблеи народов Евразии, представители ГАУ «Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом «Московский дом соотечественника», общественных организаций, научно-образовательных учреждений, национально-культурных диаспор, предприятий республики.

Айсен Николаев вручил юбилейный знак «100-летие Якутской АССР» инициатору проекта «Ысыах в Европе», члену Совета Саха Диаспоры Ларисе Кулаковской, председателю Совета Саха Диаспоры, руководителю Саха-Канадской диаспоры Анатолию Лазареву, со- организатору проектов «Ысыах в Европе» и «День Якутии» Василине Сон-Ги.



Модератором мероприятия выступил первый заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) Александр Жирков. Участников симпозиума также поприветствовали первый президент Якутии Михаил Николаев, первый заместитель генерального секретаря — руководитель генерального секретариата Ассамблеи рародов Евразии Светлана Смирнова, начальник отдела регионального сотрудничества ГАУ «Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом «Московский дом соотечественника» Владислав Курнушко, председатель президиума координационного совета общероссийского общественного движения «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум) Назиржон Абдуганиев,



В первой половине дня в ходе обсуждения в формате круглого стола участники подняли вопросы сохранения культуры и традиций соотечественниками, проведения в других регионах и странах национального праздника – Ысыах, изучения родного языка в иноязычной среде. Затем состоялась презентация общественных объединений якутян за рубежом и региональных землячеств. На завтра запланированы круглый стол «Новые рубежи: поиск площадок для сотрудничества» и заседание Координационного Совета соотечественников-якутян.

В рамках Форума организованы творческие проекты, выставка книг и фотоматериалов «Народная дипломатия объединяет страны и континенты», видео-презентация «Моя Якутия – в моем сердце», языковой видео-флешмоб «Соотечественники читают Кулаковского».

Напомним, I Форум соотечественников-якутян проводится с 23 по 26 июня в очно-заочном формате. Цель мероприятия — объединение якутян во всем мире вокруг идеи всестороннего развития Республики Саха (Якутия), Российской Федерации и продвижение интересов республики.



