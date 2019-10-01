01.10.2019
15:44
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Происшествия

В Якутске проходит обыск в «Утум»

Возможно будет возбуждено второе уголовное дело, но теперь уже по земельным участкам

Как сообщают источники «Вестей Якутии», в офисах группы компаний «Утум» сейчас правоохранительные органы проводят следственные мероприятия — обыск. По информации источников «Вестей Якутии», правоохранительными органами возбужденно второе уголовное дело в отношении руководства компании.

Источник: http://www.vesti14.ru/2019/10/01/v-yakutske-snova-obyskivali-ofisy-gruppy-kompanij-utum/
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