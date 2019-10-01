В Якутске проходит обыск в «Утум»

Возможно будет возбуждено второе уголовное дело, но теперь уже по земельным участкам Как сообщают источники «Вестей Якутии», в офисах группы компаний «Утум» сейчас правоохранительные органы проводят следственные мероприятия — обыск. По информации источников «Вестей Якутии», правоохранительными органами возбужденно второе уголовное дело в отношении руководства компании.

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх