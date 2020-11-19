В Якутске проходит конгресс «Экология и здоровье человека на Севере»

В эти в республике проходит масштабный XI Национальный Конгресс с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере», организованный министерством здравоохранения РС(Я), Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова. Конгресс объединяет ведущих специалистов системы здравоохранения России, зарубежных стран, становясь единой площадкой для обмена передовым опытом работы, инновационным системным блоком научно-исследовательских, образовательных достижений в современных условиях.

Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова проводится обширная работа по непрерывному повышению качества подготовки медицинских кадров для сохранения здоровья и жизни человека с учетом вызовов и требований времени. И, несмотря на трудности в связи с новой коронавирусной инфекцией, Конгресс начал свою работу и вызвал широкий интерес среди практических врачей, организаторов здравоохранения, молодых ученых, аспирантов, ординаторов, магистрантов и студентов.

На конгрессе традиционно проводятся пленарные доклады, лекции и школы для практикующих врачей, круглые столы, мастер-классы, предметные олимпиады, Аспирантские чтения, симпозиумы.

Для участия на междисциплинарном симпозиуме «Онкология и дерматология», посвященном междисциплинарным вопросам ранней диагностики, профилактики и лечению онкологических заболеваний, модератором данного симпозиума — главным дерматологом министерства здравоохранения РС(Я) Саввиной Н.А. были приглашены специалисты онкологической службы республики.

Главный врач Онкодиспансера, к.м.н. Афанасьева Л.Н. представила в онлайн режиме доклад по иммунизации от вируса паппиломы человека высокого онкогенного риска в республике на секции «Актуальные вопросы практической дерматологии» данного Конгресса. Иммунизация населения проводится уже не первый год в рамках муниципальной программы «Молодежь .Семья. Спорт — Здоровый город» и уже наблюдается положительная динамика, сформирован определенный пласт иммунизированных, что в будущем снизит показатели заболеваемости рака шейки матки женского населения.

Также на секции выступила главный онколог РС(Я), зав. отделением химиотерапии Онкодиспансера, к.м.н. Иванова Ф.Г. с темой «Диагностика и лечение меланомы». Доклады онкологов с хорошим анализом и научными наработками вызвали большой интерес слушателей Конгресса.