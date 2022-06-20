В Якутске проходит кастинг для фильма «Мост»

С 25 по 28 июня в Якутии будет сниматься короткометражный художественный фильм в рамках Всероссийского образовательного проекта «Киноуроки в школах России». Сегодня в Якутске прошёл кастинг на исполнителей главных ролей – мальчика и девочки.

Автор и разработчик проекта, режиссёр Елена Дубровская из Центра развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост» рассказала, что в фильме от Якутии постараются передать переплетение современного с историческим – высоких технологий с многовековой культурой, традициями и обычаями, а также первозданную и неповторимую красоту северной природы.

«По замыслу проекта, каждый регион снимает фильм об одном нравственном понятии, которое мы хотим воспитать в детях: доброте, честности, справедливости, дружбе и других. Таких нравственных понятий мы насчитали – 99 – по количеству месяцев обучения детей в школе с первого по 11 классы. В Якутии будет сниматься фильм под названием «Мост» о стойкости и выносливости», – рассказала режиссёр.

Готовый фильм регион дарит для просмотра во всех школах страны. 99 детских кинокартин – один киноурок на один учебный месяц – который дети будут смотреть на классных часах и внеклассных занятиях по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.

«Нам важно показать, что в Якутии живут дети будущего, которые интересуются наукой, способны на великие изобретения. Но в то же время эти дети очень близки к природе, культуре, искусству. На кастингах ищем главных героев – мальчика и девочку 12-14 лет. Основной наш критерий – искренность. Дети не должны кого-то играть. Мы ищем мальчика – олицетворение будущего, современного учёного, и девочку – олицетворение культурного богатства», – сказала Елена Дубровская. Съёмки фильма будут проводиться на Ысыахе Туймаады и в Хангаласском улусе.

Проект «Киноуроки в школах России» реализуется с 2014 года. Цель проекта – создание детских короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения и методических пособий к ним для проведения педагогами внеклассных занятий. По словам создателей, проект уже стал международным, так как к нему подключились Белоруссия, а также Донецкая и Луганская народные республики.