В Якутске проходит экологическая акция «Раздельный сбор»

25 июля на площади Ленина столицы республики волонтерское движение «Раздельный сбор» совместно с Центром компетенций по вопросам городской среды Республики Саха (Якутия) «LETO YAKUTIA» проводят первую в Якутии экологическую акцию по раздельному сбору твердых бытовых отходов. Волонтеры ставят перед собой задачи — повысить экологическую сознательность жителей столицы республики и привлечь население и организации к раздельному сбору ТБО.

«Сдавая вторсырье на переработку, мы уменьшаем количество отходов, закапываемых на полигоне, отделяем опасные отходы, которые могут отравлять почву и воду, возвращаем ресурсы в оборот, сохраняя и экономя их. Нам важно, какая природа останется нашим детям и внукам», — говорят участники движения.

Во время акции волонтеры будут принимать батарейки, лампы, алюминиевые банки и картон, а также пластиковые изделия. Общественному движению удалось найти партнеров-предпринимателей, которые готовы помочь с переработкой собранных отходов.

В столице республики планируется построить новый полигон для размещения ТКО и мусороперегрузочную станцию с элементами сортировки на 26-м км. Вилюйского тракта. Раздельный сбор мусора – следующий шаг. И начинают его волонтеры.

Напомним, реформа обращения с твердыми коммунальными отходами началась в России с 1 января 2019 года и является частью национального проекта «Экология».