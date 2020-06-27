В Якутске проголосовало более 12 тысяч граждан

Сегодня, 27 июня, в третий день досрочного голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, на 117 участках в Якутске и Жатае, дополнительно созданных временных пунктах, а также на дому проголосовало 12599 граждан (по данным на 14.00 часов). Общее количество избирателей – 195 000 человек.

Как сообщила председатель Якутской городской территориальной избирательной комиссии Алла Самойлова, дома голосуют примерно 0,2 % от общего количества. «Выездные мероприятия идут полным ходом. Участковые комиссии работают без сбоев», — сказала Алла Самойлова.

Напомним, в целях безопасности граждан на участках для голосования в этом году приняты беспрецедентные меры защиты. Общероссийское голосование продлится с 25 июня по 1 июля, чтобы избежать массового скопления людей на участках.

Уважаемые горожане! В этом году Центральная избирательная комиссия России предлагает разнообразные формы голосования по поправкам в Конституцию России, чтобы каждый выбрал для себя удобный и безопасный способ. Если у вас возникли вопросы, звоните на горячую линию Якутской городской территориальной избирательной комиссии по номеру 48-8-85.