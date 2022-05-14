14.05.2022
16:46
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Погода

В Якутске прогнозируют дождь

SakhaLife.ru.

По данным ЯУГМС в Якутске в выходные ожидается небольшой кратковременный дождь. Днем температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -2,

В субботу, 14 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем температура воздуха составит +10 градусов, а ночью -2. Ветер северо-западный 4-5 м/с.

В воскресенье, 15 мая, ожидается небольшой кратковременный дождь. Днем столбик термометра покажет +8 градусов, а ночью 0. Ветер северный, северо-западный 3-4 м/с.

Фото: Sakhalife
Источник: ЯУГМС

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