В Якутске прогнозируют дождь

По данным ЯУГМС в Якутске в выходные ожидается небольшой кратковременный дождь. Днем температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -2,

В субботу, 14 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем температура воздуха составит +10 градусов, а ночью -2. Ветер северо-западный 4-5 м/с.

В воскресенье, 15 мая, ожидается небольшой кратковременный дождь. Днем столбик термометра покажет +8 градусов, а ночью 0. Ветер северный, северо-западный 3-4 м/с.