В Якутске профсоюз медиков установил билборды в знак благодарности коллегам за труд

Реском профсоюза работников здравоохранения поздравляет всех коллег – медицинских работников с профессиональным праздником. Присоединяясь к масштабной акции благодарности медицинским работникам, в преддверии знаменательного дня профсоюзная организация установила в Якутске билборды с благодарностью медицинским работникам, находящимся в эти дни на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В этом году праздник совпал с периодом пандемии COVID-19, и наше общество еще раз убедилось, насколько важна и ответственна профессия медицинского работника. Многие из вас сейчас находитесь на передовой в борьбе с вирусной инфекцией, работая в сложных условиях и профессионально справляясь с этой работой! Без вашей самоотверженности, без выдержки и терпения мы не сможем организовать полномасштабные противоэпидемические мероприятия», — говорится в обращении рескома ко всем медицинским работникам Якутии.

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На улицах Якутска на больших билбордах уже сегодня можно увидеть фотографии медицинских работников со словами благодарности. Кто они?

Ягудинова Наталья Леонидовна, санитарка инфекционного отделения ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница»

Лукин Максим Егорович, врач анестезиолог-реаниматолог ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 – Центр экстренной медицинской помощи»

Золотарева Александра Григорьевна – заведующая отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ГБУ РС(Я) «Республиканская больница №2 – Центр экстренной медицинской помощи»

Дембирел Арсений Леонидович, фельдшер инфекционной бригады ГБУ РС(Я) «Станция скорой медицинской помощи г. Якутска»

Слепцова Алена Андреевна, фельдшер инфекционной бригады ГБУ РС(Я) «Станция скорой медицинской помощи г. Якутска»

Павлов Николай Сергеевич, фельдшер инфекционной бригады ГБУ РС(Я) «Станция скорой медицинской помощи г. Якутска»

Гуляева Саргылана Борисовна, врач-педиатр ГБУ РС(Я) «Детская инфекционная клиническая больница»

Семенов Николай Валерьевич, участковый терапевт ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №2»

Капитонова Мария Ивановна, медсестра-анестезист Перинатального центра ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница».