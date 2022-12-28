В Якутске проезд в автобусе повысят до 40 рублей

С 1 января 2023 года в Якутске стоимость проезда в общественных автобусах повысится с 33 до 40 рублей. Об этом ЯСИА сообщил Андрей Косицкий, директор «Союз Авто».

«Проезд повышается на семь рублей по наличному расчёту, чтобы стимулировать горожан перейти на безналичную форму оплаты. По безналичному расчёту повышение будет незначительным — на два рубля», — прокомментировал Косицкий.

Стоимость проезда по банковским картам составит 36 рублей.

По проездным билетам: 40 поездок на 60 дней — 950 рублей, 60 поездок на 60 дней — 1300 рублей, 60 поездок на 30 дней — 1200 рублей.

Оплата по виртуальной карте NFC, QR-коду, транспортным и картам «Спутник» останется прежней — 30 рублей.

Ранее сообщалось, что Союз автоперевозчиков Якутска предложил Окружной администрации повысить стоимость проезда в автобусах до 45 рублей. С этим мнением не согласился мэр города Евгений Григорьев, который отметил, что повышение проезда до 45 рублей является слишком резким скачком цены. Данная инициатива выдвигалась в рамках модернизации системы общественного транспорта.