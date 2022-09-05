В Якутске продолжится модернизация системы общественного транспорта

Заместитель председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Артем Довлатов, первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков и глава города Якутска Евгений Григорьев на полях Восточного экономического форума 2022 подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проектов устойчивого развития в сфере модернизации системы общественного транспорта в городе Якутске.

Модернизация будет включать обновление подвижного состава автобусных перевозчиков путем приобретения автобусов отечественных производителей, системы общественного транспорта с внедрением интеллектуальных транспортных систем, а также создание единого оператора общественного транспорта.

В Якутске уже сейчас создаются условия для развития общественного транспорта путем капитального ремонта городских дорог, следующим этапом намечается работа по системной модернизации общественного городского транспорта.

Реформа общественного транспорта предполагает комплекс мероприятий. Чем ближе модель общественного транспорта к целевой, тем выше экономические и социальные эффекты для города и его жителей, и ощутимее вклад в достижение национальных целей по улучшению качества городской среды, отметили стороны.