В Якутске продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

В настоящий момент они ведутся в районе ГРЭС, 17 квартала, на Сергеляхском шоссе, улице Сергеляхская, а также в пригородах — микрорайоне Марха и поселке Маган, сообщил заместитель министра ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Шувалов.

Задействовано 8 бригад в составе 29 человек и 13 единиц техники.

«В оперативно-диспетчерскую службу ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» поступило 111 заявок от потребителей Якутска и пригородов, 6 из них об отсутствии электроснабжения. Все они будут отработаны в полном объеме, работы будут завершены в ближайшее время», — сказал Шувалов.

Он отметил, что в рамках правительственной комиссии по решению штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектам электроэнергетики поручено усилить силы и средства к проведению аварийно-восстановительных работ, а также обеспечить функционирование горячих линий по освещению об ограничениях электроснабжения.

Как добавили в ПАО «Якутскэнерго», устранена большая часть нарушений в работе линий электропередач. В вечернее и ночное время восстановительные работы проведены в районах Вилюйского тракта, Залога, Мерзлотки, авиагруппы, авиапорта, речпорта, а также в селе Пригородное и микрорайоне Марха.

Напомним, что на базе мессенджера Телеграм продолжает работать чат, куда можно написать обращение об отсутствии электроснабжения, оставить точный адрес и контактный номер телефона. Все поступающие заявки отслеживаются и передаются в диспетчерскую службу в режиме онлайн. Чат доступен по ссылке: https://t.me/yakutskenergo­_chat

Заявки от потребителей также принимаются на сайте Якутскэнерго и оперативно-диспетчерской группой Центрального РЭС ЦЭС по телефонам: 005, (4112) 21-55-68.