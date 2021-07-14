В Якутске продолжают обновлять газопроводы

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» продолжает плановые работы по обновлению газопроводов низкого и высокого давления в Якутске. Ежегодно управление занимается модернизацией газораспределительной сети.



На ул. Ильменская завершили перекладку газопровода низкого давления протяженностью 1300 метров, работы по выводу газовых стояков подходят к концу.

Новый газопровод низкого давления на ул. Клары Цеткина прошел контрольно-пневматические испытания. Все земляные работы по обновлению участка протяженностью 400 м завершены. Осталось провести переврезку абонентов к новым газовым стоякам. Также начаты подготовительные работы по реконструкции газопроводов высокого, низкого давления диаметрами 530 и 219 мм (общая протяженность 2 км) на ул. Винокурова, участок дороги от ул. Чайковского до Ильменской. Специалисты Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» начали сварку газовых труб, в ближайшие дни начнутся земляные работы.

Напомним, что все работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После прокладки газопроводов начнутся дорожные работы. График ремонтных работ согласован с Окружной администрацией города Якутска.