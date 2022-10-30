В Якутске продолжают доставку продуктовой помощи семьям мобилизованных

По поручению главы города Якутска Евгения Григорьева городские управы продолжают развозить овощные наборы со склада «Горснаб» семьям мобилизованных, призванных на СВО. Сегодня, 29 октября, семьям доставили 81 продуктовый набор. В доставке овощей управам активно помогают волонтёры Управления общественных связей и молодёжной политики. «Наши ребята помогают расфасовывать и взвешивать картофель, капусту, морковь, свёклу и лук. Перед отправкой проводим тщательную проверку овощей на качество», — прокомментировал начальник отдела молодёжной политики Андрей Михайлов. Генеральный директор «Горснаба» Петр Абрамов сообщил, что овощные наборы собирают на складе ежедневно. «Стараемся помочь семьям наших земляков, отправленных на специальную военную операцию, чтобы они чувствовали нашу поддержку», — сказал Петр Абрамов.

Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх