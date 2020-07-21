В Якутске продолжается запись в первые классы

Приемная кампания в 1 классы продолжится до 5 сентября. Заявления в первый класс от проживающих на закрепленной к школе территории принимались до 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начался с 1 июля. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга и качества образования Управления образования Мирослав Афанасьев.

«По данным на эту неделю, в школы поступило 4 тысячи 729 заявлений от родителей (или законных представителей) первоклассников. Из них 4 тысячи 550 уже приняты в школы. Эти данные обновляются еженедельно», — сказал Мирослав Николаевич.

В 43 муниципальных школах дополнительно открыто 11 класс-комплектов. В том числе в Саха политехническом лицее – 3 класса, в школе №1 6 – 1 класс, в Саха-корейской школе – 1 класс, национальной гимназии «Айыы кыhата» – 2 класса, Саха гимназии — 1 класс, школе № 24 – 1 класс, школе №27 – 2 класса. При определении языка обучения, классы формируются по заявлениям родителей.

«На данный момент открыто 172 класс-комплектов, из них в 123 классах с обучением детей на русском языке и 49 классов, обучающих на якутском языке», — прокомментировал начальник школьного отдела.

В управлении образования уточнили, что основные принципы регистрации электронных заявлений о приеме детей в первые классы остаются прежними – родители в электронном заявлении имеют возможность указать не более одной образовательной организации. Как и в предыдущие годы, на 1 июля, то есть когда была возможность подать заявление не по закрепленной территории, в крупных школах г. Якутска, таких как СОШ № 2, № 26, № 5, № 33 и других, оставались в наличии свободные места.

Непростая ситуация с зачислением детей по закрепленным территориям отмечается в центральных школах города № 1, № 16, № 17, национальной гимназии «Айыы кыhата», городской классической гимназии.

«Многие родители (законные представители) детей до 1 июля подавали заявления в школы по незакрепленной территории или не имея регистрации по месту жительства в городском округе, вследствие чего им было отказано в приеме в конкретную школу. До 1 июля родители могли подать заявление только в одну образовательную организацию по месту регистрации или пребывания, а с 1 июля зачисление детей в школы осуществляется при наличии свободных мест», — пояснил Мирослав Афанасьев.

Дополнительную консультацию родители (законные представители) могут получить в отделе мониторинга и качества образования Управления образования Окружной администрации города Якутска по телефонам: (4112) 34-35-17, 40-88-80 (пн-пт с 9:00 до 18:00 часов). Вся информация по приему заявлений в 1 классы на 2020-2021 учебный год размещена на официальном сайте Управления образования города Якутска yaguo.ru во вкладке «О приеме заявлений в 1 класс».