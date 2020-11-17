В Якутске продолжается регистрация домашних животных



Распоряжением главы города Якутска Сарданы Авксентьевой с 19 октября по 20 ноября 2020 на территории городского округа «город Якутск» был объявлен месячник регистрации домашних животных.

В рамках месячника работники управлений округов и пригородов столицы проводят рейдовые мероприятия по регистрации домашних животных на закрепленных территориях, профилактические беседы с владельцами домашних животных и раздают памятки о Правилах содержания домашних животных на территории Якутска.

Административная комиссия г. Якутска сообщает, что с 19 октября по 13 ноября территориальными органами управления Окружной администрации города Якутска проведено 55 рейдовых мероприятий по регистрации домашних животных.

За указанное время зарегистрировано 224 собаки и 45 кошек, составлено 16 протоколов по ст. 5.3 КоАП РС (Я) за уклонение от регистрации собак и кошек в организациях, образующих единую систему учета, установленных Правительством Республики Саха (Якутия). Данное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

По состоянию на 17 ноября больше всего зарегистрировано собак и кошек в Гагаринском, Автодорожном округах, Сайсарском и Строительном округах, микрорайонах Кангалассы и Марха, селах Пригородный, Тулагино и Хатассы.

«Еженедельно, совместно с уполномоченным сотрудником полиции по нашему округу, мы проводим рейды по многоквартирным домам. Планируем продолжить рейды в частном секторе Гагаринского округа», — сообщил представитель Управления Гагаринского округа.

«В результате рейдов составлены два акта о нарушении статьи 5.3 КоАП РС (Я). Подчеркнем, что данным гражданам весной 2020 года уже выносились предупреждения о том, что необходимо зарегистрировать домашнее животное», — рассказал сотрудник Управления. Горожане, у которых имеются паспорта регистрации домашних животных, охотно предъявляют их сотрудникам и положительно относятся к проведению такого рода мероприятий, отметили в Гагаринском округе.

«В Управлении Автодорожного округа основной упор сделали на информирование населения в социальных сетях и мессенджерах. В частном секторе по магазинам распространили специальные памятки с Правилами содержания домашних животных, размещали их на досках объявлений. А также распространяли через управляющие компании», — прокомментировал и.о. руководителя Автодорожного округа Иван Степанов.

«Работали также по жалобам от населения на жителей частного сектора, которые держат домашних животных без регистрации. Таким гражданам выносились предписания и ставились сроки, в течение которых они обязаны зарегистрировать домашнее животное», — дополнил Иван Степанов.

Напомним, по утвержденным в Якутске Правилам содержания домашних животных, владельцы обязаны осуществлять регистрацию и перерегистрацию своих домашних животных. Регистрация домашних животных осуществляется в Государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) «Управление ветеринарии города Якутска» по месту жительства владельца животного.

Горожане могут зарегистрировать своих питомцев в государственной ветеринарной службе по адресам: