В Якутске продолжается реализация программы «1000 дворов на Дальнем Востоке»

Сегодня глава Якутска Евгений Григорьев встретился с жителями многоквартирных домов по ул. Федора Попова, 16/3 в Промышленном округе, ул. Крупской, 23 и 21, ул. Чкалова, 1 в Автодорожном округе. Глава города, проектировщики и подрядчики рассказали жителям о строительных и монтажных работах, которые начнутся на дворовой территории в ближайшие дни. Еще одна цель встреч с жителями – создание группы общественного контроля за ходом и качеством благоустройсва.

Во дворе дома по ул. Федора Попова, 16/3 рассмотрели с жильцами вопросы, как правильно организовать парковочное пространство для машин, детские площадки, где будет расположено место сбора твердых коммунальных отходов. Жители озвучили предложения устроить «лежачие полицейские» на проезжей части и по озеленению территории. В ходе обсуждения внесли корректировку в цветовую гамме детской площадки, также особое внимание уделили водоотведению.

Жительница дома по ул. Федора Попова, 16/3, Елена Ефимова живет в нем с 1995 года. «Очень рада, что есть такая программа с поддержкой из федерального бюджета. Здорово, что глава города сам встретился с нами и подробно все рассказал. Здесь лет 30 точно не было ремонта, поэтому мы рады войти в инициативную группу, поддержим и поможем», — сказала Елена Ефимова.

В ходе встречи во дворе домов по ул. Крупской, д. 21 и д. 23, ул. Чкалова, 1, решено поменять местами воркаут и детскую площадку, поставить дополнительно высокую сетку на спортивной площадке, а вокруг домов уложат тротуарную плитку с выходом на ул. Крупской и на ул. Чкалова, также асфальтируют проезды. По проекту будут установлены современные урны, скамейки перед каждым подъездам и на детской площадке, установят санточку с раздельным сбором мусора.

«Очень надеемся, что ремонт проведут качественно. Мы будем пристально следить, как подрядчики будут выполнять свои обязательства», — подчеркнул житель дома по ул. Крупской Иван Лыткин.

Жильцы, по их признанию, остались довольны встречей, пожелания и предложения будут внесены в окончательный проект ремонта дворовой территории. Благоустройство двора планируется завершить к октябрю текущего года.