В Якутске продолжается промывка сетей водоснабжения

С начала промывочной кампании специалисты АО «Водоканал» провели работу на участках магистральных водолиний по направлениям: «Водоузел №1 – Водоузел №2», «Водоузел №1 – Водоузел №6», «КП Гимеин – Воинская часть», «Водоузел №1 – п. Жатай».

Также за прошедшую неделю были промыты сети по направлениям: Водоузел №2 – котельная 50 квартала”, Водоузел №2 – Водоузел №6.

Специалисты Якутской ТЭЦ провели промывку своих внутриквартальных сетей, по которым вода добирается до домов №1-№44 по улице Очиченко, №75-№109 по улице Кржижановского, №2-№12/1, №30-№36 и №37/4-№41/5 по улице Челюскина, №31-№33/1 по улице 50 лет Советской армии, №2-№12/1 по улице Бабушкина и №5/1-32/1 по ул. Беринга.

Также за прошедшую неделю были промыты внутриквартальные сети домов от №5/10 до 3/6а по ул. Очиченко.

Запланированные даты промывки сетей водоснабжения

Специалистами АО «Водоканал»:

7 июля: в/узел №2 – в/узел №4. Под отключение попадают 36, 140, 141, 142, 128, 56, 62, 71 кварталы, Дом Печати, Реч. училище, Дом Правительства №2, дом №7 по ул. Короленко, дом № 18 по ул. Бестужева-Марлинского.

13 июля: в/узел №2 – котельная ЯГУ-1 (2-я часть). Под отключение попадают: кварталы Б, В, 1, 36, 57, 61, 60, 64, 67, Залог, кот. Совмин, ЯНИИСХа, ЯГУ-1, Комдрагмет.

14 июля: в/узел №6 – в/узел №4. Под отключение попадают: кв. 70, 74, 23, 114, 143, 48-част, 56, 59, бассейн «Самородок», Бизнес-центр (1 питание), ж/д ул.Лермонтова 102, ТРК «Туймаада».

16 июля: в/узел №6 – кот. 3 квартал. Под отключение попадают: кв. 2, 3, 150, 151, дома №30, 33 по ул. Кутузова, Станция переливания крови, санаторий Якуткурорт, ЯРПД.

Специалистами Якутской ТЭЦ:

3 июля: внутриквартальные сети 40-го квартала;

6 июля: внутриквартальные сети, по которым вода добирается до домов №14/1, 14/3, 14, 14/4, 14/5, 16, 18 по ул. Халтурина, дома №3, 13/1, 5, 9, 11 по ул. Строителей, дом №2 по ул. Клары Цеткин, дома №41/1, 43, 43/2, 41/2, 45/1, 49/1, 45/2, 49, 47 по ул. Дзержинского, дома №17, 19, 21, 23, 25, 30, 28, 26, 22, 32 по ул. Коммунаров, дома №41/1, 51/1, 45 по ул. Халтурина, дома №22, 26, 26/1, 18, 37 по ул. Суворова.

Промывка и дезинфекция проводится в ночное время с 22:00 до 6:00 часов следующего дня.

Общая информация об отключениях воды по мере поступления публикуется на сайте vodokanal–ykt.ru в разделе «Уведомления для абонентов», а также в аккаунте инстаграм @vodokanal_yakutsk.