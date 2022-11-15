В Якутске продолжается призывная кампания

Военный комиссар города Якутска Евгений Крупенков сегодня прибыл в международный аэропорт «Якутск» им. П.А.Ойунского для участия в мероприятиях, связанных с призывом граждан на срочную военную службу. Мероприятие проводит Северо-Восточное линейное Управление МВД России по Республике Саха (Якутия).

По информации Евгения Крупенкова, военный комиссариат города Якутска предоставил в Северо-Восточное линейное Управление МВД России по РС (Я) списки лиц, подлежащих, но уклоняющихся от срочной военной службы.

«Во время регистрации в аэропорту «Якутск» сотрудники транспортной полиции проверяют вылетающих в другие города республики и за пределы. В случае регистрации лиц, указанных в списке, сообщают об этом в военный комиссариат», — добавил Евгений Крупенков.

Работники военного комиссариата сразу реагируют на такие сообщения – приезжают в аэропорт для осуществления задач по призыву на срочную военную службу.

Отметим, в этом году начало призыва сдвинули на месяц (обычно он начинается 1 октября), чтобы военкоматы успели завершить работу по частичной мобилизации. Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.