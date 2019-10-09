В Якутске продолжается прививочная кампания против гриппа

9 октября глава города Якутска Сардана Авксентьева обсудила с главным врачом ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска» Алексеем Яковлевым вопросы прививочной кампании, которая продлится в городе до 1 ноября.

По информации главного врача, на сегодня в Медицинском центре зарегистрировано 711 случаев острых респираторных виручных инфекций за прошедшую неделю по различным возрастным категориям, наибольшее число – среди дошкольников 3-6 лет. Случаев заболеваемости гриппом пока не зарегистрировано.

Как отличить грипп от ОРВИ, рассказала врач-эпидемиолог центра. Грипп всегда начинается молниеносно, для ОРВИ типично постепенное нарастание симптомов, таких как насморк, боль в горле. Грипп протекает тяжелее, чем ОРВИ, температура резко подскакивает до 40 градусов, выражена слабость, головная боль и ломота в теле. При гриппе чаще возникают осложнения, например, пневмонии.

Главный врач призвал горожан присоединиться к прививочной кампании и получить профилактическую прививку. Вакцинация значительно снижает риск заражения гриппом, у людей с ослабленным иммунитетом в случае болезни грипп протекает в легкой форме и не приводит к осложнениям.

Сардана Авксентьева согласилась с необходимостью своевременно получать все необходимые прививки. Это особенно важно для детей, беременных женщин и людей пожилого возраста.

Алексей Яковлев привел в пример страны Европы, в которых строго контролируется соблюдение родителями национального календаря прививок и своевременная вакцинация ребенка. «При пропуске прививки в первый раз, семья ставится на особый учет, а при вторичном пропуске уже рассматривается вопрос об изъятии ребенка из семьи», — рассказал он.

Главный врач сообщил, что в осенне-зимний сезон 2019-2020 годов не планируется объявлять карантин в образовательных учреждениях города. Но в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в период подъема заболеваемости, непривитые дети могут временно не допускаться к занятиям в образовательных организациях, согласно ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

«Это делается прежде всего в интересах самих детей, которые не получили прививки, чтобы они не заболели гриппом во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки», — добавила глава города.

Коллектив Медицинского центра города Якутска продемонстрировал кабинеты профилактического медосмотра. Здесь впервые применена практика, когда горожанин может пройти весь осмотр в одном кабинете за один час без длительных очередей.