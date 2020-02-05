В Якутске продолжается прием заявлений в первый класс

Управление образования города Якутска сообщает, что регистрация заявлений в 1 класс на 2020-2021 учебный год с использованием электронной системы Портала образовательных услуг РС(Я) началась с 25 января 2020 года 9.00 ч. по местному времени в 20 муниципальных общеобразовательных учреждениях ГО «город Якутск».

В день подачи заявлений 25 января в 20 городских школ поступило 2175 заявлений. Проводятся зачисления детей в образовательные учреждения, на текущий день зачислено 1248 первоклассников. Наибольшее количество заявлений на прием в 1 класс принято в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», «Городская классическая гимназия», МАОУ «Саха политехнический лицей», МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», МОБУ «Саха-корейская школа», МОБУ «Якутская городская национальная гимназия».

С 1 февраля 2020 года в 9.00 ч. по местному времени через Портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) edu.e-yakutia.ru начался прием заявлений в 1 класс остальных 23 муниципальных общеобразовательных учреждения городского округа «город Якутск». Наибольшее количество заявлений поступило в школы: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», МОБУ Средняя общеобразовательная школа № 27, МОБУ НГ Айыы Кыhата.

По состоянию на 5 февраля 2020 года в 43 образовательные организации города Якутска поступило 4679 заявлений в 1 класс от будущих первоклассников. В офисы ГАУ «Мои документы» в дни начала приема заявлений обратилось 86 родителей.

Также с 1 февраля прием заявлений в 1 классы ведут коррекционные школы и МОБУ Технический лицей имени Н.А. Алексеевой. В специально-коррекционные учреждения дети направляются по рекомендации психолого-педагогической комиссии. За МОБУ Технический лицей территория не закреплена, заявления принимают из числа желающих.

Напоминаем, что в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденном приказом МО и Н РФ от 22.01.2014 г. № 32 прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начнется с 1 июля и продлится до 5 сентября текущего года.

Вся информация по приему заявлений в 1 классы на 2020-2021 учебный год размещена на официальном сайте Управления образования города Якутска yaguo.ru во вкладке «О приеме заявлений в 1 класс». Работники Управления образования ОА г. Якутска также консультируют заявителей по вопросам подачи заявлений.