В Якутске продолжается подготовка к отопительному сезону

Первый заместитель главы города Якутска провел очередное заседание городского штаба по вопросам ЖКХ. Руководители территориальных управлений, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний отчитались о проведенной работе.

Основные работы по подготовке к отопительному сезону идут по графику. Идет промывка сетей канализации, которая проводится бригадами цеха АО «Водоканал» с опережением плана на два дня. Работы проводятся ежедневно, в основном в ночное время. От своевременной прочистки канализационных сетей от накопившихся жировых отложений, песка и другой грязи, зависит восстановление пропускной способности труб, что положительно повлияет на их эксплуатацию в зимний период.

На этой неделе состоится совещание по распределению средств по ремонту внутриквартальных дорог и ямочному ремонту. Округам, пригородам предстоит определиться по объему, фронту работ и освоить денежные средства.

«Руководителям управ нужно подойти с конкретными предложениями и планами», – подчеркнул руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Виталий Чикачев.

В ходе совещания были затронуты вопросы по подготовке к празднованию национального праздника Ысыах. В этом году приобретены емкости для воды и умывальники, изготовлены скамейки, которые готовы к эксплуатации. Сегодня началась работа по покраске туалетов. «Ысыах – наш праздник, но мы не гости, мы организаторы, принимающие гостей», – сказал первый заместитель главы Якутска.

По итогам планерки первый заместитель главы города дал поручения руководителям территориальных управлений и управляющих компаний усилить контроль за проведением всех работ, чтобы заранее подготовиться к отопительному сезону.

«Я понимаю, что трудно, но надо двигаться, что-то предпринимать для решения поставленных задач. Таких зим, как у нас, ни в одном регионе не испытывают. В вас я вижу, прежде всего, профессионалов, которые делают свою работу, невзирая ни на что», — резюмировал он.