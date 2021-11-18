В Якутске продолжается акция «Ночь вакцинации»

19-20 ноября с 17.00 до 22.00 жителей Якутска приглашают получить вакцину от COVID-19 в Smartбиблиотеке в 203 микрорайоне и Центре культуры им. Ю.А. Гагарина в Гагаринском округе, где будут работать дополнительные пункты вакцинации Поликлиники №1.

Всем обратившимся за вакцинацией в Центр культуры им. Ю.А. Гагарина выдается скидочный купон на новогодний детский утренник. Smartбиблиотека сделавшим прививку предлагает бесплатную регистрацию на ЛитРес и в библиотеке (электронный читательский билет). Отметим, что продолжает работать пункт вакцинации в Государственном цирке по рабочим дням с 18.00 до 21.00. Всем получившим прививку в цирке выдается купон со скидкой на представления.

Кроме того, каждому десятому, прошедшему вакцинацию (ревакцинацию) будет выдан абонемент или сертификат на разовое посещение учреждений спорта (на предъявителя). Количество ограничено. Как отмечает заведующая организационно-методическим отделом Поликлиники N1 Юлия Тимофеева в дополнительных пунктах процедуры вакцинации проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

— По сложившейся традиции Поликлиника N1 совместно с Министерством культуры и духовного развития Якутии и учреждениями культуры для удобства населения продолжает акцию «Ночь вакцинации». Принимаем всех желающих получить прививку против новой коронавирусной инфекции, в наличии имеются вакцины: Гам-ковид-вак, Ковивак и для ревакцинации спутник Лайт. В составе бригад работает терапевт, который осматривает и консультирует посетителей перед прививкой.