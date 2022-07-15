В Якутске продлили выставку «Сокровища Третьяковской галереи»

Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) по многочисленным просьбам посетителей продлевает до 11 сентября 2022 г. выставку «Сокровища Третьяковской галереи» из собрания Государственной Третьяковской галереи (г. Москва).

Выставка вызвала живой и неподдельный интерес у жителей республики, с произведениями классического и советского искусства познакомились уже более 10 000 человек.

Масштабный выставочный проект «Сокровища Третьяковской галереи», реализованный в рамках празднованию 100-летия образования ЯАССР, продолжает встречать и радовать жителей и гостей г. Якутска, благодаря поддержке Правительства Республики Саха (Якутия).

В далекие 20-е года XX века Правительство Якутии и научно-исследовательское общество «Саха кэскилэ» («Будущее якутов»), способствовали созданию художественной галереи. В 1928 году состоялось историческое событие, из фондов Третьяковской галереи были переданы 27 живописных полотен, именно эти работы составили основу собрания Национального художественного музея Республики Саха (Якутия).

В юбилейный год выставка из собрания крупнейшего музея страны стала бесценным даром для жителей нашей республики. Представленные на выставке художественные произведения – это образцы классического русского и советского искусства. Портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые картины, многие из которых знакомы зрителям с детских лет, среди них и ставшие хрестоматийными: «Золотошвейка» (1826) В.А. Тропинина, «Бурное море» (1868) И.К. Айвазовского, «Портрет детей Волконских с арапом» (1843) К.П. Брюллова, «Дети, бегущие от грозы» (1872) К.Е. Маковского, «Весна — большая вода» (1897) И.И. Левитана, «Дубы. Вечер» (1887) И.И. Шишкина и др.

Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает всех жителей и гостей города Якутска на выставку «Сокровища Третьяковской галереи» познакомиться с подлинными шедеврами московской галереи, прочувствовать вечные ценности, транслируемые отечественными художниками на протяжении двух столетий и погрузиться в удивительный мир изобразительного искусства.

Выставка работает для всех посетителей со 2 июня по 11 сентября 2022 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 2 этаж, зал «Графика Якутии».

Вход по Прейскуранту: для взрослых – 600 руб./чел, для лиц, не достигших 18 лет – 300руб./чел; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 300 руб./чел.; для пенсионеров – 300 руб./чел.; многодетным семьям – 300 руб./чел. (при предъявлении соответствующих документов); школьные группы от 10 чел. – 200 руб./чел (один сопровождающий бесплатно); дети до 7 лет – бесплатно; участники ВОВ, инвалиды Iи II групп, дети-сироты, дети-инвалиды – бесплатно (при предъявлении соответствующих документов).

Вход на выставку по сеансам в начале каждого часа согласно режиму работы музея.

Экскурсионное обслуживание для индивидуальных посетителей по сеансампо отдельной цене: 12.00, 14.00, 15:00 (по Пушкинской карте), 16.00, 18.00 ч. Для организованных групп от 15 человек по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79.

Внимание!!! Основное здание музея до 11 сентября 2022 г. работает без выходных, согласно летнему режиму: среда 12.00-20.00 (касса до 19.30); понедельник, вторник, четверг-воскресенье 11.00-19.00 (касса до 18.30).

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79, 8 (4112) 33-52-80 (касса)