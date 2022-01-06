В Якутске продлили режим повышенной готовности

По решению главы города Якутска Евгения Григорьева, 6 января, в г. Якутске продлен режим повышенной готовности для всех структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска до того времени, пока не стабилизируется ситуация с бродячими собаками.

В своём Инстаграм аккаунте глава отметил, что начиная с 29 декабря на территории городского округа отловлено 253 собаки. Животные доставлены в Пункт передержки безнадзорных животных.

«В мессенджерах и социальных сетях распространяется не верная и не достоверная информация о ведущемся якобы на территории города массовом обстреле животных. В МВД нет ни одного заявления и факта по этому поводу. Прошу горожан воздержаться от провокаций, соблюдать закон. Если будет обнаружен какой-либо факт, прошу незамедлительно обращаться в полицию. Вся работа, которая ведется структурными подразделениями, ситуационным центром проводится согласно действующему закону», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Также, глава отметил о прекращении выпуска собак в естественную среду (на улицах города). На сегодня, ведется работа по расширению Пункта передержки безнадзорных животных на ул. Очиченко 57. Планируется увеличить территорию, вводить дополнительные вольеры.

«Пока это работа ведется, ориентировочно 2 месяца будет действовать временный Пункт передержки животных на территории Автодорожного округа. В период работы не будет осуществляться обратный выпуск животных. Он закроется как только будет расширена территория Пункта передержки животных на Очиченко 57», — сказал глава Якутска.

Отметим, с 29 декабря на территории г. Якутска введён режим повышенной готовности, а на территории Автодорожного округа режим ЧС. Мобилизованы силы и средства службы спасения, МВД и всех структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска.