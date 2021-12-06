В Якутске продлили дистанционное обучение

В связи с угрозой массового распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ у детей в Якутске продлили с 6 по 12 декабря дистанционное обучение в общеобразовательных организациях с 1 по 8 классы. Также еще на неделю приостановлена работа кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий. Решение принято сегодня на заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа «город Якутск» под председательством заместителя главы города Якутска Натальи Степановой.

Дистанционное обучение продлеваетсяв целях снижения интенсивности и циркуляции респираторных вирусов и обеспечения эпидемиологического благополучия населения по заболеваемости ОРВИ и гриппом в г. Якутске и пригородах.

В период ограничения учебного процесса продолжатся генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств силами персонала учреждений, профилактическая работа с родителями по ограничению посещения детьми мест массового скопления людей, в том числе кинотеатров, спортивных залов, объектов торговли и общественного питания.