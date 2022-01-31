В Якутске продлено дистанционное обучение, с некоторыми исключениями

В связи ухудшением эпидемиологической обстановки, с 1 по 15 февраля все классы городских общеобразовательных учреждений продолжают обучение в дистанционном формате до особого распоряжения. Такое решение принято в понедельник, 31 января на заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии.

Напомним, в городе Якутске продолжается рост заболеваемости COVID-19. По данным регионального Оперштаба на 31 января в Якутске заболело 1945 человек.

По информации начальника Управления Образования г. Якутска Алексея СЕМЕНОВА, при согласии родителей (законных представителей), ученики 9, 11 классов смогут посещать малыми группами занятия по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и подготовке к региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников.

Приостановлено проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий с участием школьников с 1 по 11 (12) классы. Продолжаются профилактические работы с родителями по ограничению посещения детьми мест массового пребывания людей, в том числе кинотеатров, спортивных залов, объектов торговли и общественного питания.