В Якутске продавали подкарантинные фрукты

За прошедшую неделю в Якутске сотрудниками Россельхознадзора на ул. Труда выявлено два нарушения фитосанитарного законодательства.

Фактом нарушения является реализация свежих фруктов без извещения Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) о поступлении подкарантинной продукции для своевременного осуществления карантинного фитосанитарного контроля.

Продукция завезена автотранспортом из Новосибирской и Иркутской области, без товарно-сопроводительных документов. Согласно товарных этикеток фрукты происхождением Кыргызстан, картофель из Иркутской области.

По факту нарушения требований ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 г. №206-ФЗ «О карантине растений» в отношении 2 физических лиц составлены административные дела по ст. 10.3 КоАП РФ. Дела рассмотрены, физические лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, назначены административные наказания в виде штрафа.