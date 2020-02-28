28.02.2020
17:23
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Происшествия

В Якутске продавали подкарантинные фрукты

За прошедшую неделю в Якутске сотрудниками Россельхознадзора на ул. Труда выявлено два нарушения фитосанитарного законодательства.

Фактом нарушения является реализация свежих фруктов без извещения Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) о поступлении подкарантинной продукции для своевременного осуществления карантинного фитосанитарного контроля.

Продукция завезена автотранспортом из Новосибирской и Иркутской области, без товарно-сопроводительных документов. Согласно товарных этикеток фрукты происхождением Кыргызстан, картофель из Иркутской области.   

По факту нарушения требований ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 г. №206-ФЗ «О карантине растений» в отношении 2 физических лиц составлены административные дела по ст. 10.3 КоАП РФ. Дела рассмотрены, физические лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, назначены административные наказания в виде штрафа. 

Фото: Sakhalife.ru
Источник: ОКиПО РСХН
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