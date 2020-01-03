В Якутске продается уникальная купюра 500 руб. всего за 500 000 000!

Один житель Якутска, поддавшись, обуявшему страну духу алчности, решил продать самое ценное, что было у него. И как результат, редкое объявление появилось на Авито: спешите воспользоваться шансом, который выпадает один раз в жизни!

Источник: Объявление на Авито

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх