04.01.2020
07:22
83
Общество
В Якутске продается уникальная купюра 500 руб. всего за 500 000 000!
Один житель Якутска, поддавшись, обуявшему страну духу алчности, решил продать самое ценное, что было у него.
И как результат, редкое объявление появилось на Авито: спешите воспользоваться шансом, который выпадает один раз в жизни!
Источник: Объявление на Авито
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