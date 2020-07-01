01.07.2020
16:30
134
Политика
В Якутске процент проголосовавших составил 38%
По предварительным данным Якутской городской территориальной избирательной комиссии, на 15 часов дня проголосовало 75 307 человек. Общая явка составила около 38% избирателей.
С 25 по 30 июня досрочно проголосовали 56 819 жителей Якутска (более 27 %). Из них 7817 жителей отдали свой голос вне помещения – на дому.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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