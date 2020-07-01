В Якутске процент проголосовавших составил 38%

По предварительным данным Якутской городской территориальной избирательной комиссии, на 15 часов дня проголосовало 75 307 человек. Общая явка составила около 38% избирателей. С 25 по 30 июня досрочно проголосовали 56 819 жителей Якутска (более 27 %). Из них 7817 жителей отдали свой голос вне помещения – на дому.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх