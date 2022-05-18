В Якутске приятельница украла шубу после застолья

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась женщина с заявлением о краже норковой шубы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска, подозреваемая была установлена. Ею оказалась 37-летняя знакомая потерпевшей.

Установлено, что заявительница пригласила к себе домой подозреваемую для совместного распития спиртного. После застолья гостья дождалась, пока хозяйка квартиры уснёт, и, похитив норковую шубу, скрылась. Похищенное подозреваемая сбыла, вырученные денежные средства потратила на покупку алкоголя.

Шуба изъята. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.