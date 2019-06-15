В Якутске приступили к ремонту и строительству 25,8 км дорог по нацпроекту «БКАД 2.0»

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске приступили к капитальному ремонту и строительству 19 объектов улично-дорожной сети . На выездном совещании 14 июня и.о. заместителя главы города Якутска Евгений Григорьев и начальник Управления дорог города Валерий Домотов ознакомили с ходом работ рабочую группу под руководством первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексея Колодезникова.

Рабочая группа осмотрела ход работ по капитальному ремонту ул. Чайковского на участке от Вилюйского тракта до ул. Кеши Алексеева в Сайсарском округе, ул. Красильникова в Автодорожном округе и строительство автомобильного моста через р. Шестаковка в с. Пригородный. Подрядчик ремонтных работ по ул. Чайковского и ул. Красильникова – ООО «Сахатрасстрой». Строительство моста через р. Шестаковка ведет ООО СК «Илин». В настоящее время конкурсные процедуры по всем объектам практически завершены, кроме строительства подъездной дороги к мкр. «Северный» — аукцион по этому объекту состоится в конце июня.

На улице Чайковского второй этап ремонтных работ начался в середине апреля, с обустройства водотводных лотков. В этом году улица Чайковского будет полностью отремонтирована.

Как сообщил Валерий Домотов, в 2019 году будут проведены масштабный ремонт Хатын-Юряхского шоссе, ремонт улицы Жорницкого, попавшей в рейтинг «Убитых дорог», улицы Петра Алексеева, примыкающих к 203 микрорайону улиц Суоруна Омоллоона и Ларионова, улицы Пилотов. «Большие работы предстоят в Мархе – по таким объектам, как ул. Экспериментальная, Якова Петерса и Газовиков», — добавил начальник Управления дорог.

Напомним, Якутск вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий общем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей, из них 500 млн рублей выделено из республиканского бюджета, 500 млн рублей – из муниципального бюджета города Якутска, 496 млн рублей – федеральные средства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2019 году за счет этих средств будут отремонтированы улицы и новые объекты дорожной инфраструктуры г. Якутска общей протяженностью 25,8 км. Сроки завершения, согласно контрактов – до 31 октября 2019 года.

Автодорожный округ – ул. Автодорожная, ул. Ивана Арбиты, ул. Красильникова;

Гагаринский округ – ул. Пилотов;

Губинский округ – ул. Ларионова, ул. Суоруна Омоллоона;

Промышленный округ – ул. Бестужева-Марлинского;

Сайсарский округ – ул. Чайковского,

Строительный округ – ул. Жорницкого, ул. Петра Алексеева, Хатын-Юряхское шоссе;

Марха – ул. Газовиков, ул. Школьная, ул. Экспериментальная, ул. Якова Петерса, мост через р. Мархинка, мост через р. Северный, подъездные дороги мкр. Северный;

Пригородный – мост через р. Шестаковка.