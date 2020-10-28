В Якутске приостановят действие школьных проездных карт

На время осенних каникул.

Окружная администрации города Якутска сообщает, что на основании пункта 4 протокола № ПР-ГЛ-87 от 24 октября 2020 года заседания Оперативного штаба городского округа «город Якутск» по организации мероприятий, направленных на предупреждение завоза и недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, будет приостановлено действие школьных проездных карт в период осенних каникулярных дней.

С учетом сроков уведомления пользователей проездных карт о приостановлении действия, карты будут приостановлены с 29 октября 2020 года по 7 ноября 2020 года.

Проездными картами пользуются обучающиеся 1-4 классов, а также обучающиеся с 5-11(12) классы из числа малоимущих семей в общественном транспорте на территории городского округа «город Якутск».