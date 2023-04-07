07.04.2023
15:30
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Якутск

В Якутске приобрели спецтехнику для очистки тротуаров от наледи

Управа Сайсарского округа начала применять новое оборудование для уборки спрессованного снега и льда с обочин проезжей части и тротуаров. Так называемый «ледокол» куплен Управой в качестве эксперимента.

По информации ведущего специалиста по благоустройству Управы Сайсарского округа Алексея Явловского, «тротуарный ледокол» в арсенале Управ города пока только в единственном экземпляре.

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«Данное оборудование действительно эффективно в условиях нынешней зимы и весны. При помощи ледокола, мастера по благоустройству намного быстро и качественно чистят тротуары. Основное преимущество машины в том, что она не повреждает покрытие – тротуарные плитки и асфальт. При движении диск скалывателя приподнимает и раскалывает лед и уплотненный снег с поверхности дороги, не задевая и не повреждая покрытие», — прокомментировал Алексей Явловский.

Для бережного выполнения работы и применения нового способа уборки дворникам округа был проведен инструктаж работы с ледоколом.

Эффективность работы с «тротуарным ледоколом» отметил мастер по благоустройству Управы Сайсарского округа Роман Новгородов.

«Раньше лед долбили руками с помощью ледоруба и штыковыми лопатами. Работа была очень долгая и трудная. Сейчас же работать с ледоколом очень удобно и быстро», — сказал мастер.

В Управе Сайсарского округа отметили, что в дальнейшем парк «тротуарных ледоколов» будет расширен.

Кроме того, мастера по благоустройству Сайсарского округа этой весной начали пользоваться новым уникальным разбрасывателелем, который помогает им быстро и легко сыпать щебенку мелкой фракции (отсев) на автобусных остановках, тротуарах.

Ноу-хау был изготовлен и подарен Управе Сайсарского округа предпринимателями на безвозмездной основе.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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