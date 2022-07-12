12.07.2022
21:03
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Якутия

В Якутске принимают гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения

В Якутске организован пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от паводка по адресу: ул. Курашова, 24, каб. 405.
Нужны вещи первой необходимости сегодня:

— спальные принадлежности;
— палатка, спальный мешок;

— средства личной гигиены;
— детское питание;
— газовая плитка, газовые баллончики;
— кастрюли, железные ведра.

Фото: vestiverkhoyanya
Источник: тгк Yakutsk News

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