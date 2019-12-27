27.12.2019
16:15
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Происшествия
В Якутске прикрыли два китайских ресторана
В Якутске на 90 суток приостановлена деятельность ресторанов «Великая Стена» и «Пекинская утка» за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Во исполнительное решения суда судебные приставы выехали по месту нахождения объектов и опечатали заведения.
Руководство общества с ограниченной ответственностью предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и неисполнение решения суда.
Сотрудники ФССП будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.
Фото: Пресс-служба УФССП по РС(Я)
Источник: Пресс-служба УФССП по РС(Я)
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