В Якутске прикрыли два китайских ресторана

В Якутске на 90 суток приостановлена деятельность ресторанов «Великая Стена» и «Пекинская утка» за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Во исполнительное решения суда судебные приставы выехали по месту нахождения объектов и опечатали заведения. Руководство общества с ограниченной ответственностью предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и неисполнение решения суда. Сотрудники ФССП будут регулярно проводить проверки сохранности наложенных пломб.

Фото: Пресс-служба УФССП по РС(Я) Источник: Пресс-служба УФССП по РС(Я)

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