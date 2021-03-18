18.03.2021
17:25
149
Культура
В Якутске приглашают отметить День Арктики
19 марта 2021 года в Якутии отмечается День Арктики. Праздник учрежден Указом Главы РС (Я) № 200 от 11 декабря 2014 года с целью поддержки и развития арктических районов Якутии.
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера и Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 19 марта приглашают на День Арктики.
В программе:
— фестиваль «Строганина Тала-2021»
— показательные выступления участников фестиваля «Нимӊакан тэкэнин бинидут» и «Дэвэйдэ»
— праздничный концерт творческих коллективов и этноисполнителей
— национальные игры
Встречаемся в 14:00 в Ледовом парке, 202 мкр.
Тел. для справок +7 (964) 418-67-25
Фото: Пресс-служба ДДН РС(Я)
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
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