В Якутске приглашают отметить День Арктики

19 марта 2021 года в Якутии отмечается День Арктики. Праздник учрежден Указом Главы РС (Я) № 200 от 11 декабря 2014 года с целью поддержки и развития арктических районов Якутии.

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера и Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 19 марта приглашают на День Арктики.



В программе:

— фестиваль «Строганина Тала-2021»

— показательные выступления участников фестиваля «Нимӊакан тэкэнин бинидут» и «Дэвэйдэ»

— праздничный концерт творческих коллективов и этноисполнителей

— национальные игры

Встречаемся в 14:00 в Ледовом парке, 202 мкр.



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