29.03.2022
14:37
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Происшествия
В Якутске при страшном пожаре пострадал мужчина
29 марта в 12:00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании здания производственного цеха по Вилюйскому тракту в Якутске. Уже через четыре минуты на место прибыли огнеборцы МЧС России. На момент их прибытия из оконного проема шел черный дым.
В результате пожара огнем повреждена стена, потолок и генератор в котельной цеха на общей площади 10 кв.м. В результате пожара пострадал мужчина.
«Предположительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации генератора. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 37 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники», — сообщает пресс-служба МЧС Якутии.
Источник: Пресс-служба МЧС Якутии
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