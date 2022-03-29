В Якутске при страшном пожаре пострадал мужчина

29 марта в 12:00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании здания производственного цеха по Вилюйскому тракту в Якутске. Уже через четыре минуты на место прибыли огнеборцы МЧС России. На момент их прибытия из оконного проема шел черный дым.

В результате пожара огнем повреждена стена, потолок и генератор в котельной цеха на общей площади 10 кв.м. В результате пожара пострадал мужчина.

«Предположительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации генератора. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 37 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники», — сообщает пресс-служба МЧС Якутии.