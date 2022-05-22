В Якутске при столкновении двух автомобилей пострадала женщина

21 мая около 12 часов дня возле дома 24/1 по улице Красильникова водитель-женщина 1968 г.р., управляя автомобилем Тойота Лэнд Крузер 150, при выезде с прилегающей территории совершила столкновение с автомашиной марки Ниссан АД, которая, следуя по дороге, осуществляла маневр обгона попутно движущихся транспортных средств.

В результате происшествия пассажир автомобиля Ниссан АД, женщина 1957 г.р., получила увечья. С места ДТП бригада ССМП «03» пострадавшую доставила в больницу, где по результатам медицинского обследования ей было назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается ко всем автомобилистам быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать Правила дорожного движения и безопасный скоростной режим, не совершать необдуманных маневров, держать дистанцию, пристегиваться ремнями безопасности!

Уважайте друг друга!