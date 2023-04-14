14.04.2023
15:32
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Происшествия

В Якутске при пожаре пострадали мужчина и женщина

В Якутске произошел пожар из-за неосторожного курильщика: Пострадали мужчина и женщина

В Якутске 14 апреля в 02:31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Лермонтова. Уже через четыре минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия горела кровля дома.

В результате пожара огнем повреждены кровля дома, две квартиры и коридор многоквартирного жилого дома на общей площади 120 кв.м.

С места пожара спасены двое пострадавших: мужчина 1987 г.р. и женщина 1976 г.р. Они переданы работникам скорой медицинской помощи.

Всего, благодаря оперативным действиям, спасены семь человек, из них двое детей, и эвакуировано 25 человек.

«Причина пожара — неосторожность при курении, виновное лицо и ущерб устанавливаются», — сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: ГУ МЧС России по РС (Я)

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