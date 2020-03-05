В Якутске при пожаре пострадал человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

03 марта 2020 г. в 22.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной пекарне на улице Исая в с.Кытыл-Дюра Хангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения здание горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена пекарня по всей площади на 72 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

04 марта 2020 г. в 05.26 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в четырехквартирном жилом доме на проспекте Строителей мкр.Северный в г.Ленске Ленского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, шел дым из под крыши дома. В результате пожара огнем поврежден пол, перегородка в одной из квартир, кладовая и потолочное перекрытие, кровля на общей площади 60 кв.м. Спасен жилой дом. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

04 марта 2020 г. в 14.31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на улице Можайского в Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел мусор на площади 10 кв.м. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

04 марта 2020 г. в 16.17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении на улице Гагарина в п. Усть-Нера Оймяконского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через шесть минут, горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь 9 кв.м. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

04 марта 2020 г. в 20.22 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Озерная Покровского тракта, 5 км в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через шесть минут, из строения шел дым. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь 28 кв.м. Есть пострадавший. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!